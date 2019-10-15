Доллар может побить очередной рекорд - эксперт

Курс доллара до 20 октября будет находиться около уже привычной отметки в 24,4-24,5 грн/$, говорит аналитик.

В Украине стоимость доллара в ближайшее время может побить очередной рекорд и впервые за четыре года в октябре достигнуть отметки в 24 грн/$.

Такой прогноз озвучил аналитик Егор Комов, передает "Обозреватель".

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"Сейчас баланс спроса и предложения указывает на то, что после неожиданного подорожания в продаже доллар нашел точку равновесия около 24,5 грн/$. Думаю, что в ближайшее время может опуститься ниже этого диапазона и даже достичь 24 грн/$", – отмечает эксперт.

При этом курс доллара до 20 октября будет находиться около уже привычной отметки в 24,4-24,5 грн/$. С одной стороны на руку дешевому доллару сыграли длинные выходные. Традиционно в этот период украинцы продают валюту для того, чтобы компенсировать расходы. С учетом позитивного настроения на рынке, аналитики уверены – сюрпризов ожидать не стоит.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 11 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,64/24,68 гривни/доллар, что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.