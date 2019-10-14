Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2019 года

Премия по экономике была учреждена Банком Швеции и вручается с 1969 года.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

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Представленный ими новый подход к борьбе с бедностью предлагает решение глобальной проблемы по частям — урегулирование отдельных вопросов в конечном итоге ведет к решению общей задачи.

Исследования Банерджи, Креймера и Дюфло, в частности, позволили улучшить программы образования для более чем 5 млн детей в Индии, а также поспособствовали предоставлению субсидий на профилактическую медицинскую помощь во многих странах.

Абхиджит Банерджи — американо-индийский ученый, Эстер Дюфло — представительница Франции, Майкл Кремер — экономист из США. Они разделят премию в равных долях.

Дюфло стала лишь второй в истории Нобелевской премии по экономике женщиной-лауреатом. Ей 46 лет, она стала самым молодым экономистом, удостоенным награды.

Премия по экономике была учреждена Банком Швеции и вручается с 1969 года. Она закрывает «нобелевскую неделю», в течение которой объявляют имена лауреатов.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrizepic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

11 октября Нобелевскую премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за вклад в урегулирование конфликта с Эритреей.

10 октября в Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы.

Нобелевскую премию по физике в этом году присуждена за работы по космологии и открытие экзопланеты.

А Нобелевскую премию по медицине вручили «за открытие реакции живых клеток на наличие или отсутствие кислорода».

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

Размер Нобелевской премии в каждой номинации — 9 миллионов шведских крон (около $913 тыс.).