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Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2019 года

13:22, 14 октября 2019
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

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Представленный ими новый подход к борьбе с бедностью предлагает решение глобальной проблемы по частям — урегулирование отдельных вопросов в конечном итоге ведет к решению общей задачи.

Исследования Банерджи, Креймера и Дюфло, в частности, позволили улучшить программы образования для более чем 5 млн детей в Индии, а также поспособствовали предоставлению субсидий на профилактическую медицинскую помощь во многих странах.

Абхиджит Банерджи — американо-индийский ученый, Эстер Дюфло — представительница Франции, Майкл Кремер — экономист из США. Они разделят премию в равных долях.

Дюфло стала лишь второй в истории Нобелевской премии по экономике женщиной-лауреатом. Ей 46 лет, она стала самым молодым экономистом, удостоенным награды.

Премия по экономике была учреждена Банком Швеции и вручается с 1969 года. Она закрывает «нобелевскую неделю», в течение которой объявляют имена лауреатов.

11 октября Нобелевскую премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за вклад в урегулирование конфликта с Эритреей.

10 октября в Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы.

Нобелевскую премию по физике в этом году присуждена за работы по космологии и открытие экзопланеты.

А Нобелевскую премию по медицине вручили «за открытие реакции живых клеток на наличие или отсутствие кислорода».

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

Размер Нобелевской премии в каждой номинации — 9 миллионов шведских крон (около $913 тыс.).

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Теги: #Нобелевская премия#Нобелевская премия по экономике