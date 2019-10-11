Зеленский подписал закон по улучшению инвестклимата в Украине

Закон, в частности, отменяет обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по улучшению инвестиционного климата в Украине, который предусматривает защиту прав акционеров, обеспечение выполнения договорных обязательств, а также улучшения в сфере правосудия и отмену паевого участия в строительстве.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"Целью является улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business", – сказано в пояснительной записке к документу.

В записке отмечается, что документ вносит изменения в ряд законодательных актов, содержащих устаревшее и неэффективное регулирование.

В частности, в сфере защиты прав акционеров закон предусматривает ответственность заинтересованных и должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные сделкой, заключенной с заинтересованностью на нерыночных условиях.

Также предусматривается выбор независимого аудитора публичного акционерного общества; распространение правила об обязательном предложении выкупа на акционеров, приобретающих 50% акций общества; расширение перечня сделок, которые считаются сделками с заинтересованностью.

В сфере строительства закон отменяет обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Верховная Рада приняла "Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" №1059.