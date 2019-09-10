Украина может привлечь сотни миллионов долларов инвестиций в обмен на гражданство – эксперт

Как отметил Милан Цимболинец, в стране вполне возможно реализовать два формата выдачи гражданства за инвестиции.

Украина может привлечь более 100 миллионов частных инвестиций в экономику государства в обмен на гражданство. Об этом пишет издание «Зеркало недели».

Изюминкой украинской программы инвестиционного гражданства может быть то, что привлеченные средства целенаправленно пойдут на развитие проектов социальной сферы – медицинских учреждений, жилищно-коммунального хозяйства, социальное жилье для семей ветеранов АТО.

«Сегодня в мире есть 11 стран, которые выдают гражданство в обмен на инвестиции без требования проживания на территории страны, и еще ряд стран предлагают резидентство за инвестиции. Украина, как страна с развивающейся экономикой, могла бы ввести программу получения гражданства за инвестиции», – говорится в публикации.

Но для этого в стране необходимо обеспечить открытость процесса получения документов, принятие и реализацию антикоррупционных законов, а также либерализацию валютного и налогового законодательства.

«В Украине потенциально могут быть реализованы два формата выдачи гражданства за инвестиции. Один – через контрибуции в размере около 200 тысяч долларов для семьи из четырех человек. Второй – путем инвестирования в одобренные правительством инфраструктурные проекты. Это может стоить дороже – 400-450 тысяч долларов», – рассказывает в статье эксперт в сфере инвестиционной иммиграции, первый вице-президент одного из ключевых игроков на рынке инвестиционной миграции компании Discus Holdings LTD Милан Цимболинец.

Внедрение программы потребует внесения изменений иммиграционного законодательства и, возможно, создание отдельного господразделения. Этот процесс напрямую зависит от эффективности работы Верховной Рады.

«Кроме внесения изменений в уже существующее законодательство, для запуска программы необходим законопроект, который будет регулировать весь механизм получения, распределения и использования инвестиций. Чтобы привлекать в страну только «чистые» деньги и выдавать гражданство лицам с незапятнанной репутацией, нужно проводить тщательную проверку всех заявителей и их средств. Госструктуры не должны иметь функционала проверки благонадежности заявителей, иначе коррупции не избежать», – отмечает издание.

В случае введения такой программы только за первый год государство потенциально может привлечь около 20 миллионов долларов, за второй год – 50 миллионов, за третий – 70 миллионов.