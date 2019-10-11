Что нужно для ускорения роста экономики до 7%: рецепт от Нацбанка

По данным регулятора, необходим ежегодный рост инвестиций на 20%.

Для ускорения роста экономики Украины до 7% в год необходимо обеспечить ежегодные темпы роста инвестиций на уровне 20%.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на слова заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

«Что нужно сделать, чтобы обеспечить рост на 7% в год? За счет потребления этого не достичь. Драйвером должны быть инвестиции», - говорится в сообщении.

По информации регулятора, на сегодняшний день в Украине отношение инвестиций к ВВП составляет 17-18%, а в других странах с темпами роста ВВП выше 5% - достигает 25-30%.

«То есть, темпы роста инвестиций нужно обеспечивать на уровне 20% в год. А для этого нужны структурные реформы», - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада утвердила Программу деятельности правительства Алексея Гончарука, которая предполагает обеспечение роста украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. В частности, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - как минимум на 7% в год.