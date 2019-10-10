Евросоюз исключил из "черного" списка офшоров еще две страны

Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы острова исключены из списка юрисдикций, с которыми ЕС не сотрудничает в сфере налогообложения.

Совет Европы 10 октября исключил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Маршалловы Острова из списка налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса.

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Об этом говорится в пресс-релизе организации, передает liga.net.

При этом отмечается, что ОАЭ выполнили все взятые в 2018 году обязательства, а Маршалловы Острова переносятся из "черного" списка в "серый" и будут контролироваться группой по кодексу поведения Совета Европы до получения результатов обзора Глобального форума ОЭСР по вопросам прозрачности и обмену информацией.

В сообщении также говорится, что Албания, Коста-Рика, Маврикий, Сербия и Швейцария "досрочно осуществили все необходимые реформы, чтобы соответствовать принципам надлежащего налогового управления ЕС". Эти страны будут исключены из "серого" списка оффшорных зон.

В "черном" списке налоговых юрисдикций остаются девять стран: Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

В июне из "черного" списка офшорных зон исключили Доминику.

В этом году популярные офшорные зоны ужесточили требования к бизнесу в рамках адаптации законодательства к требованиям ЕС.

Список был составлен в декабре 2017 года. Он был пересмотрен в марте 2019 года после тщательного анализа выполнения обязательств, принятых юрисдикциями третьих стран, которые являются частью этого процесса.