Иностранцы возобновили покупку украинских гособлигаций

Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 12%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,2 миллиарда гривень, или на 1,2%, - до 98 миллиардов гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, с учетом последнего аукциона объем вложений нерезидентов в государственные бумаги по сравнению с началом года вырос на 91,8 миллиарда гривень, или в 15,5 раза.

Отмечается, что доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 12%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.