Появился рейтинг стран с самым высоким уровнем инфляции за 38 лет (видео)

Украина в этом рейтинге появляется несколько раз.

Недавно запущенный YouTube-канал LivelyData опубликовал видео с рейтингом стран с самым высоким уровнем инфляции за 38 лет, которое собрало 2,2 млн просмотров.

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Для создания ролика автор использовал данные Международного валютного фонда об уровне инфляции в разных странах, начиная с 1980 года, пишет itc.ua.

Украина в этом рейтинге появляется несколько раз. Два года (1992 и 1993 года) наша страна находилась на вершине списка, пиковое значение показателя (свыше 4700%) было зафиксировано в мае 1993 года, после чего инфляция в Украине пошла на спад. Затем Украина снова появляется в рейтинге в 1995 году, когда инфляция подскочила до 450%, еще раз в 2007-2010 (самое высокое значение — 25%) и в 2014-2016 (48,7%).

Согласно МВФ, по итогам 2018 года инфляция в Украине составила 10,9%, а рост реального ВВП — 3,5%. Прогноз МВФ на этот год по показателям инфляции и ВВП — 7,3% и 2,7%. Данные Госсстата немного отличаются: согласно статистике ведомства, инфляция по итогам 2018 года составила 9,8%, а рост ВВП — 3,3%.

Самая тяжелая ситуация в Венесуэле: в 2015 году инфляция превысила 111%, в 2016 году — 254%, в 2017 году — 1000%, в 2018 году — 1,37 млн процентов.

Также на канале LivelyData можно найти такие же ролики с рейтингом стран с самым большим оборонным бюджетом с 1960 по 2017 год, рейтинг стран с самой высокой продолжительностью жизни, рейтинг стран с самой быстрорастущей экономикой, рейтинг по выбросам CO2 на душу населения и рейтинг стран по городскому населению.

Отметим, в интернете продолжает набирать популярность тенденция к созданию наглядных визуализаций статистической информации, относящейся к разным отраслям и охватывающей большие временные периоды.