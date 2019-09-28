В Украине собираются легализовать криптовалюту

Легализация криптовалюты стала одним из пунктов плана Минцифры.

Министерство цифровой трансформации намерено завести в Украину международную платежную систему PayPal и определить правовой статус криптовалют, заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации министерства.

«Мы сейчас активно работаем по PayPal. Понимаем проблематику, понимаем, почему раньше этого не получалось. Там есть, на самом деле, большие проблемы, но мы очень надеемся, что сможем послать правильный сигнал и политически все-таки решить этот вопрос, и PayPal заработает», - сообщил он.

Федоров также отметил, что определение правового статуса криптовалют поможет легализировать связанную с ними деятельность, такую, как покупка и продажа криптовалют, а также их добычу, и выведет игроков рынка из «серой» зоны, что выступит стимулом для дополнительных поступлений в бюджет от уплаты налогов.

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Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации Украины заявило о планах в ближайшие три года обеспечить доступ к скоростному интернету жителей всех населенных пунктов и всех социальных объектов и законодательно определить минимальную скорость интернета в Украине.

Позже министр цифровой трансформации заявил, что Украина за три года войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

27 сентября Минцифры заявило, что в течение пяти лет переведет предоставление всех услуг в цифровой формат.

Справка УНИАН. PayPal - международная электронная платежная система. Самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете. На данный момент PayPal используют более 230 млн людей в 190 странах мира. Выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.