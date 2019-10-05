Баланс недели: Кабмин представил план реформ, гривня зашаталась, а штрафы для «евробляхеров» отложили до нового года

На уходящей неделе внимание украинцев было приковано к курсу национальной денежной единицы, который под конец сентября обновил четырехлетний максимум, достигнув 24,08 гривни за доллар. Однако, с начала текущей недели котировки ежедневно снижались - падение составило 25 копеек в понедельник, 28 копеек – во вторник и 27 копеек – в среду. Внезапное изменение тренда заставило Нацбанк выйти на рынок с продажами валюты из своих запасов.

Но уже в четверг гривня на межбанковском валютном рынке вновь изменила направление движения, к закрытию торгов котировки выросли на 31 копейку - до 24,62 гривни за доллар.

По словам главы Национального банка Якова Смолия, такие «качели» гривни являются закономерным процессом, учитывая, что в Украине плавающий обменный курс.

«Колебания в ту или иную сторону - это закономерный процесс. Так и должен работать рынок. Когда происходит колебание в определенных диапазонах, это нормальная ситуация как для бизнеса, так и центрального банка, который регулирует эту политику», - сказал он.

Между тем, эксперт Совета Национального банка Виталий Шапран в комментарии УНИАН отметил, что снижение курса украинской гривни к доллару в начале недели обусловлено ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа. По его словам, последний ощутимый приток валюты от нерезидентов был 26 сентября.

Эксперт допускает, что рынок также отреагировал на информацию НБУ об увеличении лимитов интервенций в среднем до 30 млн долларов в день.

Шапран прогнозирует, что в будущем фактор нерезидентов отойдет на второй план. В целом, он не видит причин для существенных колебаний на валютном рынке Украины.

«Не будем забывать о том, что Украина собирает хороший урожай зерновых, приток валютной выручки от которого приходится на октябрь и ноябрь», - отметил Шапран.

Продуктивная Рада

На уходящей неделе парламент принял ряд значимых для экономического развития страны законов. Так, Верховная Рада отменила перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

По словам замминистра экономики Павла Кухты, данный закон предоставляет возможность эффективно использовать госимущество.

«Во-первых, корпоратизированные госпредприятия, такие как «Укрпочта», «Укрзализныця» или «Нафтогаз», лишатся балласта и начнут зарабатывать, а не тратить на его содержание. Во-вторых, продажа непрофильных активов компаний и министерств пополнит госбюджет, а не чьи-то карманы. Нечего и говорить о привлечении частных инвесторов, которые смогут модернизировать предприятия и создать высокооплачиваемые рабочие места», - написал Кухта в Facebook.

При этом он отметил, что закон обязывает правительство в течение трех месяцев подать на утверждение перечень стратегических госкомпаний, долю государства в которых нельзя буде уменьшить ниже 50 процентов + 1 акция.

«Это и будут те же стратегические государственные предприятия. Но им уже можно будет привлекать инвесторов как миноритарных владельцев и эффективно развиваться, как во всем мире», - подчеркнул Кухта.

Благодаря принятому закону, Минэкономики планирует уже в ближайшее время согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию, что ранее сделать было практически невозможно.

Еще одним важным документом, принятым парламентом, стал закон «О концессии», или о государственно-частном партнерстве, которое в Украине до этого времени практически не развивалось.

Парламентарий Богдан Кицак пояснил, что этот закон направлен на четкую регламентацию и внедрение принципов взаимодействия государства и бизнеса.

По его словам, Украина от принятия законопроекта получит инвестиции, качественный менеджмент, эффективное администрирование и качественную инфраструктуру.

Со своей стороны, министр экономразвития Тимофей Милованов отметил, что вскоре такие стратегические сферы как энергетика, инфраструктура, медицина получат бизнес-партнеров на прозрачных условиях, а инвесторы будут конкурировать на электронных аукционах, а не в кабинетах чиновников.

Также Рада приняла закон, позволяющий частным компаниям заниматься деятельностью в космической отрасли, что убирает многие преграды на пути освоения новейших технологий. При обсуждении законопроекта отмечалось, что он отменяет госмонополию на деятельность в космической отрасли, исключает положение о лицензировании такой деятельности и многое другое.

Реформаторский план правительства

На уходящей неделе назначенное в конце августа Верховной Радой новое правительство представило программу своей деятельности на ближайшие пять лет.

Среди основных направлений работы Кабинет Алексея Гончарука определил развитие человеческого капитала и экономики, евроинтеграцию, безопасность и уровень комфорта жизни граждан.

В течение пяти лет Кабмин хочет добиться роста экономики на 40 процентов, что позволит создать один миллион новых рабочих мест, установить прожиточный минимум на уровне 4,2 тысячи гривен.

Кроме этого, правительство декларирует, что расходы каждой семьи на коммунальные услуги не будут превышать 15 процентов ее дохода. Также предусматривается реконструкция и строительство 24 тысяч километров дорог и перевода в онлайн 100 процентов государственных услуг.

По словам Гончарука, Украине для достижения данных целей в ближайшие пять лет необходимо привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций.

«Мы подтверждаем, что в ближайшие пять лет мы считаем реальным и ставим себе амбицию прийти к такой ситуации, когда у нас экономика вырастет на 40 процентов. Для этого нужно привлечь приблизительно 50 миллиардов долларов инвестиций за пять лет. Это - не космическая цифра, она большая, амбициозная, она намного больше той, которую мы привлекаем сейчас, но это вполне реально», - сказал он.

Штрафы для «евробляхеров» откладываются

На уходящей неделе Кабмин распорядился не штрафовать нерастаможенные «евробляхи» до начала 2020 года.

«Мы должны решить проблему с этой категорией населения. Мы сейчас эту проблему изучаем. Мы решили, что пока не найдем адекватное решение, как выйти из этой ситуации, мы даем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции, чтобы не вызывать лишних конфликтов», - сказал премьер.

Гончарук добавил, что Кабмин готовит соответствующий законопроект об отсрочке введения штрафов, который будет подан в Верховную Раду в ближайшее время.

Ранее парламент отсрочил штрафы за нерастаможенные автомобили до конца ноября.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной на экономические события. Основное же внимание будет приковано к продолжению переговоров Украины с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества. Ожидать предварительных результатов можно уже в середине октября, когда состоятся ежегодные собрания МВФ и Всемирного банка, на которые отправится и украинская делегация. Также на следующей неделе Госстат сообщит о показателях инфляции в сентябре.

Игорь Орел