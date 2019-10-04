Украина и Беларусь подписали контрактов на $500 миллионов

К традиционным направлениям сотрудничества добавились строительная сфера, легкая и пищевая промышленность.

В Житомире украинские и белорусские предприятия во время Второго форума регионов подписали контракты на поставку продукции Беларуси свыше 542 миллиона долларов.

Читайте такжеВнешняя торговля Украины ушла в минус на $4,4 миллиарда

Об этом сообщает ТСН.иа со ссылкой на пресслужбу Торгово-промышленной палаты Украины.

"Беларусь – очень важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши). Для нас очень важно, чтобы Украина и Беларусь наладили тесное торговое сотрудничество и восстановили объемы товарооборота", - заявил президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

По его словам, на этот год в планах, чтобы объемы взаимной торговли между странами составили по меньшей мере 8 миллиардов долларов.

"Открылись новые направления, по которым подписаны контракты. Это не только традиционная нефтехимия, машиностроение - это еще и строительная сфера, легкая и пищевая промышленность. То есть мы расширяем наш экспортный портфель", - обратил внимание председатель БелТПП Владимир Улахович.

Отметим, в мероприятии приняли участие также послы обоих государств Игорь Кизим и Игорь Сокол и свыше 300 представителей бизнеса.