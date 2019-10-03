Подписание меморандума с Кабмином не ослабляет независимость НБУ – Смолий
Подписание меморандума о взаимопонимании с Кабинетом министров никоим образом не ослабляет независимость Национального банка Украины.
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Об этом на совместном брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил глава Нацбанка Яков Смолий.
"Документ, который мы сегодня подписали, он, наоборот, координирует нашу деятельность и содействует согласованности принятия решений правительством и решений Национальным банком. Это – меморандум о сотрудничестве, а никак не создание предпосылок или оснований для ослабления независимости Национального банка", - сказал он.
Премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что независимость НБУ является основой здорового государства.
"Мы очень уважаем независимость Национального банка. Не потому, что уважаем людей, которые там работают, хотя это также правда, а потому, что независимый регулятор – это основа макростабильности страны", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, представители миссии Международного валютного фонда настроены продолжать конструктивный диалог относительно новой программы сотрудничества с Украиной, при этом одним из условий названа независимость НБУ.