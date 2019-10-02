Гончарук рассказал о совещании с Зеленским и представителями Нацбанка

Премьер-министр по итогам совещания заявил, что Нацбанк должен оставаться независимым органом. Правительство и НБУ в ближайшее время подпишут Меморандум о координации политик.

Позиция Кабинета министров заключается в том, что Национальный банк Украины должен и в дальнейшем оставаться независимым органом, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук по итогам совместного совещания с президентом Владимиром Зеленским и представителями НБУ.

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"Мы обсудили шаги по координации политик правительства и Национального банка с акцентом на независимость каждого из институтов. НБУ был, есть и будет независимым. Это наша принципиальная позиция. Правительство и НБУ в ближайшее время подпишут Меморандум о координации политик", - написал он.

По словам Гончарука, правительство продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в последние годы.

"В то же время экономика восстанавливается, инфляция снижается. И НБУ много сделал для этого. Убежден, что совместными усилиями мы сможем приумножить эти результаты и создать условия для ускорения экономического роста", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Кабмин утвердил программу своих действий на пять лет, после чего передал ее в Верховную Раду.