Завтра в Украине ощутимо подорожает валюта: свежие курсы НБУ

Официальный курс НБУ на 2 октября: 100 USD – 2455,5302 гривни; 100 EUR – 2676,0368 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2455,5302 (1 октября – 2419,7474)

100 EUR – 2676,0368 (1 октября – 2634,8629)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины второй день подряд демонстрируют падение и к закрытию торгов во вторник установились на уровне 24,63/24,66 гривни/доллар, что на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро к закрытию торгов во вторник установились на уровне 26,81/26,84 гривни/евро, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.