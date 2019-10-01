Гончарук рассказал, когда запустят новую таможню

Премьер признал, что до сих пор на таможнях работают коррупционеры, однако уже до конца года Таможенная служба будет обновлена и очищена от недобросовестных чиновников на местах.

Новая Государственная таможенная служба Украины (ГТС) ориентировочно будет запущена 1 ноября, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире одного из телеканалов.

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«Уже сейчас новая таможня только создается. Нам нужно еще приблизительно пару недель, для того чтобы перезагрузить средний кадровый состав новой таможни, и мы надеемся, что приблизительно 1 ноября мы запустим новую таможню и вы сможете увидеть и ощутить первые существенные изменения на таможне», - сказал Гончарук.

Он признал, что до сих пор на таможнях работают коррупционеры, однако уже до конца года, по его словам, кадровый состав ГТС будет обновлен и очищен от недобросовестных чиновников на местах.

«Сейчас до сих пор на таможнях, к сожалению, работают коррупционеры. Мы это знаем, и это не только на таможнях - в частности, в Архитектурной инспекции, Гослесагентстве, Госкомземе и многих других органах на местах остались коррупционеры, и это лишь вопрос времени. Если кто-то думает, что добежит до Киева и кому-то что-то занесет и все будет по-старому, то очень ошибается. Нам нужно еще пару месяцев, чтобы сделать перезагрузку власти и таможни в том числе», - заявил глава правительства.

Он выразил убеждение, что побороть еще одно такое негативное явление, как контрабанда в Украине, в частности в таможенной сфере, можно очень быстро лишь совместными усилиями правительства, Службы безопасности, Госпогранслужбы и прокуратуры.

«Невозможно побороть контрабанду, которую крышуют прокуратура, СБУ силами Министерства финансов… Я убежден в том, что нынешние руководители прокуратуры и Службы безопасности качественно отличаются, и по моральным качествам в первую очередь, от тех людей, которые возглавляли эти органы до этого. Я уверен в том, что контрабанда может быть побеждена и прекращена исключительно силами правительства, Службы безопасности и прокуратуры. И если сотрудничество этих органов будет обеспечено под координацией президента, я уверен, что такое явление может уйти в прошлое очень и очень быстро», - подытожил глава Кабмина.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.