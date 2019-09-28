Баланс недели: гривня ставит рекорды, Кабмин увольняет руководителей ведомств, а МВФ обещает продолжение переговоров по новой программе

На уходящей неделе в Украину пришли первые осенние заморозки и зарядили дожди, а пока украинцы достают зонты и теплую одежду, Кабинет министров взялся за кадровое очищение «властных конюшен». На заседании правительства в среду были уволены главы ряда государственных структур в связи с неэффективностью их работы и коррупцией.

«Начинаем процесс полной перезагрузки власти. Сегодня имеем первые громкие увольнения», - заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания своего Кабинета.

По словам главы правительства, были уволены руководители Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ), Государственной службы геологии и недр, Государственного агентства лесных ресурсов, Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, Государственного агентства резерва, а также Государственной службы Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»).

Гончарук пообещал в ближайшие дни провести конкурсы на замещение открывшихся вакансий.

Кабинет министров в среду также утвердил советников в рамках большой приватизации для реализации четырех объектов - угольной компании «Краснолиманская», Объединенной горно-химической компании, Одесского припортового завода и завода «Электротяжмяш». Кроме того, правительство обязало Фонд госимущества оплатить их услуги. При этом оплата состоит из фиксированной части и процента по итогам продажи активов.

На уходящей неделе правительство приняло еще одно важное решение - утвердило законопроект об открытии рынка земли в Украине и подало его на рассмотрение в Верховную Раду.

Этот документ призван положить конец длившемуся с 2001 года мораторию на продажу сельскохозяйственных земель. Так, рынок земли предлагается запустить 1 октября 2020 года, при этом покупать землю смогут только украинские граждане, территориальные громады, государство и отечественные компании.

Стоит отметить, что законопроектом также предусматривается возможность приобретения сельхозземли иностранцами – но лишь в порядке наследственности и с обязательством продажи участка в течение года. Предлагается и ограничение концентрации сельскохозяйственной земли в одних руках – не более 15 процентов от их общей площади в области и не более полпроцента от общей площади в Украине.

Правительство также одобрило изменения в Закон «О добровольном объединении территориальных общин», которые позволяют упростить и ускорить формирование перспективных планов громад. В частности, законопроект предлагает отменить одобрение перспективных планов развития громад соответствующими областными советами.

Продолжение переговоров с МВФ

На уходящей неделе миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда, находящаяся в Киеве с 11 сентября, завершила свою работу. В распространенном в пятницу заявлении главы миссии Рона ван Родена говорится, что в ближайшие недели Фонд и правительство Украины продолжат обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования, призванной поддержать реформы украинской экономики.

Глава миссии Фонда отметил, что после выборов украинские власти получили возможность провести необходимые реформы и поставили перед собой амбициозную задачу по преобразованию экономики для достижения более сильного роста и повышения уровня жизни украинцев при сохранении макроэкономической стабильности.

В МВФ отметили продуктивность дискуссий с представителями украинских властей о новой программе, особенно по вопросам фискальной и денежно-кредитной политики, а также подчеркнули важность независимости центрального банка и обеспечения финансовой стабильности, включая усилия для минимизации фискальных издержек, связанных с банкротством банков.

«Ускорение роста экономики требует ускорения структурных реформ. Это прежде всего обеспечение верховенства права, в том числе посредством судебной реформы, а также решительная борьба с коррупцией. Не менее важно усилить конкуренцию и открыть рынки, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также снизить роль государства и олигархов в экономике», - отмечается в заявлении МВФ.

По мнению экспертов Фонда, рост заработной платы в Украине должен соответствовать повышению производительности труда, чтобы гарантировать конкурентоспособность.

МВФ также прогнозирует, что благодаря устойчивому продолжению реформ Украина может более тесно интегрироваться с европейской экономикой, расширяя использование преимуществ Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.

Важность сотрудничества с МВФ подчеркнул и президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с инвесторами и представителями рейтинговых агентств в Нью-Йорке он отметил, что работавшая в Киеве миссия Фонда продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти.

«Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с МВФ нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к устойчивому экономическому росту», - подчеркнул Зеленский.

Рекорды гривни

Уходящая неделя принесла новые рекорды национальной денежной единицы. Официальный курс гривни укрепился с 24,76 гривни за доллар до 24,08 гривни, что стало рекордом за последние четыре года.

Как отметили в пресс-службе НБУ, гривня укрепляется на фоне удешевления импорта нефти и газа при одновременно благоприятных условиях для экспорта из нашей страны.

«Сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация. Импортные товары, в частности, нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки», - говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке отметили ежегодный рост IТ-отрасли и увеличение числа украинских компаний, получающих заказы от зарубежного бизнеса и, соответственно, валютную выручку. Также в НБУ напомнили о новом факторе, который поддерживает курс в этом году, - значительных объемах покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг.

Как сказал УНИАН заместитель главы правления «Ситибанка» Владислав Сочинский, ситуация на валютном рынке Украины останется благоприятной в ближайшие месяцы, и цена на доллар может опуститься ниже отметки 24 гривни уже на следующей неделе. По его словам, на укрепление гривни положительно влияет экспорт кукурузы. А поставки этой культуры на внешние рынки и получение соответствующей выручки могут продолжаться до января.

Снижение промышленного производства

На уходящей неделе Государственная служба статистики обнародовала данные о снижении промышленного производства в Украине в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года на 1,7 процента после падения месяцем ранее в годовом выражении на 0,2 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в августе текущего года снизилось на 1,4 процента.

По информации Госстата, наибольшее падение зафиксировано в производстве электрического оборудования, автотранспортных средств и текстильном производстве.

В то же время, наибольший рост зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции, добыче металлических руд, производстве прочих машин и оборудования.

В последнюю неделю сентября Госстат сообщил и еще об одном важном показателе, отражающем состояние национальной экономики. Оборот розничной торговли в Украине за восемь месяцев 2019 года вырос на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в сопоставимых ценах) – до 691,377 млрд грн. В августе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года оборот розничной торговли вырос на 6,7 процента.

Первая неделя октября обещает быть по осеннему дождливой. К радости аграриев, которые давно ждали ливней, улучшающих шансы на хороший урожай озимых зерновых в 2020 году. На следующей неделе возобновится пленарная работа Верховной Рады, на которой депутаты продолжат реформирование страны и ее экономики.

Елизавета Доронцева