Украинцы с 1 октября не смогут расплачиваться мелкими монетами

Эти монеты можно будет обменять бесплатно в течение трех лет.

Украинцы с 1 октября не смогут использовать монеты мелких номиналов 1, 2 и 5 копеек для расчетов наличностью в связи с изъятием этих монет из обращения.

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Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод в ходе брифинга.

"С 1 октября мы больше не сможем использовать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек для расчетов наличностью", - сказал Холод.

В то же время, он призвал не паниковать, так как эти монеты можно будет обменять бесплатно в течение трех лет: до 30 сентября 2020 года - во всех отделениях украинских банков, до 30 сентября 2022 года - в Национальном банке и отделениях "Ощадбанка", "ПриватБанка" и "Райффайзен Банка Аваль".

По информации НБУ, изъятые из оборота монеты будут утилизированы путем уничтожения изображения и переплавки.

Для упрощения наличных расчетов в НБУ рекомендовали использовать округление суммы покупки в чеке.

Кроме того, в НБУ напомнили о постепенном изъятии из обращения монет номиналом 25 копеек, но эти монеты пока остаются законным средством платежа.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июне текущего года принял решение с 1 октября вывести из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.

Кроме того, с 25 октября Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен.

В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек, 1 и 2 гривни.