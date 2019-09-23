Бизнес прогнозирует увеличение доходов и курс гривни 28 за доллар

Большинство членов Европейской Бизнес Ассоциации уверены, что экономика Украины в 2020 году будет расти. При этом 62% членов ассоциации ожидают увеличения доходов в гривне на уровне от 10 до 20%.

Большинство членов влиятельного бизнес-сообщества Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) уверены, что в следующем году экономика Украины продемонстрирует рост.

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Об этом говорится в традиционном прогнозе "EBA Global Outlook: Embracing Change", который презентовала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

По ее словам, позитивно оценивают перспективы украинской экономики в 2020 году 77% опрошенных членов ассоциации. При этом в прошлом году этот показатель составил 75%, а в 2017-м - 86%.

"Мы видим, что больше позитивных ожиданий, чем в прошлом году, но их меньше, чем два года назад", - сказала она.

При этом 62% опрошенных ожидают увеличения доходов в гривне на уровне от 10 до 20%.

Почти половина членов ЕБА (46%) планирует в 2020 году расширять штат, а возможное сокращение штата значится в планах 7% опрошенных.

Главными задачами для правительства Украины бизнес назвал эффективную борьбу с коррупцией, судебную реформу и обеспечение верховенства права, а также политической стабильности.

Также члены ЕБА ожидают, что в следующем году валютный курс составит 28 гривен за доллар.

«Что касается курса, то мы видим, что прогноз составляет 28 грн за доллар. И это нормально, потому что в государственный бюджет на следующий год заложен именно такой курс», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2020 год, который подан на рассмотрение в Верховную Раду в первом чтении, основывается на прогнозе роста валового внутреннего продукта в 3,3%, который был сделан еще в мае текущего года.

В проекте государственного бюджета на 2020 год использовался макроэкономический прогноз, согласно которому средневзвешенный валютный курс составит 28,2 грн за доллар США.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация – некоммерческая организация, основанная в 1999 году при поддержке Европейской комиссии в Украине. Объединяет более 900 европейских, украинских и международных компаний.