Нацбанк не планирует принудительно изымать мелкие банкноты

Они останутся законным средством платежа и будут заменяться монетами соответствующих номиналов по мере износа.

Национальный банк Украины не планирует принудительно изымать из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень.

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Об этом сообщила заместитель директора Департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц в ходе брифинга.

"Сейчас Национальный банк Украины не планирует изымать из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень", - сказала Галиц.

По ее словам, они останутся законным средством платежа и будут заменяться монетами соответствующих номиналов по мере износа.

Справка УНИАН. Нацбанк анонсировал выпуск монет номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, в марте 2018 года.

Монеты номиналами 1 и 2 гривни введены в оборот в апреле 2018 года.

Выпуск в оборот монет номиналом 5 гривень ожидается в 2019 году, 10 гривень – в 2020 году.

В настоящее время в Украине в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.