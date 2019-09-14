Баланс недели: миссия МВФ приступила к работе, Рада отсрочила штрафы для «евробляхеров», а инфляция пошла на спад

Уходящая неделя ознаменовалась важным событием – приездом в Киев очередной оценочной миссии Международного валютного фонда, которая будет работать в нашей стране в течение двух недель. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство уже начало переговоры с представителями Фонда относительно новой программы сотрудничества, рассчитывая на ее старт к концу 2019 года.

В Национальном банке оценивают потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозируют получение первых двух миллиардов до конца текущего года.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что новая программа может стать последней в рамках сотрудничества с Фондом, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

Несмотря на опыт прошлых лет, эксперты оптимистично оценивают планы правительства на этот раз довести программу сотрудничества с МВФ до победного конца. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, Украина будет просить кредитора о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом от шести до двадцати миллиардов долларов сроком от двух до четырех лет.

Стоит отметить, что новая программа сотрудничества будет масштабнее предыдущей как в части объема и сроков реализации, так и в части условий получения поддержки Фонда, и наверняка унаследует ранее невыполненные нашей страной обязательства. Как заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, вопрос построения эффективной антикоррупционной инфраструктуры является критическим элементом переговоров о продолжении сотрудничества.

Помимо экспертов, верит в успешное завершение переговоров с ключевым кредитором и национальная валюта Украины, реагируя укреплением на новости о возобновлении переговоров с МВФ. На уходящей неделе стоимость доллара на межбанковском валютном рынке дважды опустилась ниже 25 гривен, обновив трехлетний минимум.

Продуктивные Рада и Кабмин

Как раз к старту работы миссии МВФ обновленный украинский парламент принял ряд важных экономических законов, которые являлись одними из ключевых требований Фонда и других наших международных партнеров.

Так, в контексте борьбы с коррупцией народные депутаты поддержали законопроект о конфискации незаконных активов и наказании за незаконное обогащение, который ранее был одним из основных камней преткновения в отношениях между Украиной и Фондом.

Другим революционным шагом Рады стало принятие закона о так называемом «сплите», который предусматривает ликвидацию Нацкомфинуслуг и передачу ее функций Национальному банку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Кстати, Рада прошлого созыва приняла данный законопроект в первом чтении еще в далеком июле 2016 года, однако второе чтение документа за почти три года так и не состоялось. Таким образом, новый парламент дал зеленый свет оздоровлению финансового рынка.

Законом предусматривается, что Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства. Перераспределение функций на рынке финансовых услуг, согласно тексту закона, должно быть завершено до 1 июля 2020 года.

Как подчеркнул глава НБУ Яков Смолий, «сплит» расширит возможности Нацбанка для реализации мандата по обеспечению финансовой стабильности и поможет стране получить финансовую систему, соответствующую международным стандартам.

Кабмин на уходящей неделе также порадовал несколькими важными экономическими решениями. Так, правительство провело ряд кадровых перестановок в министерствах, а также сменило своих представителей в набсовете «Нафтогаза». В частности, Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича заменили глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив и замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, новоназначенные представители глубоко понимают специфику газовой сферы и работы компании. При этом одно место в набсовете энергетического гиганта пока остается вакантным.

Последняя поблажка для «евробляхеров»

Подводя итоги экономической жизни страны на уходящей неделе, нельзя не упомянуть об автомобилях с иностранной регистрацией, прозванных в народе «евробляхами». Одна из самых резонансных тем об очередной поблажке для владельцев таких авто - отсрочке применения штрафов за нерастаможку - получила очередной виток. Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку введения штрафов еще на три месяца. Таким образом, депутаты уже в третий раз пошли на уступки автомобилистам – «евробляхерам».

О такой необходимости заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что за время отсрочки депутаты должны разработать новый законопроект, призванный установить четкие и прозрачные правила растаможивания «евроблях».

Стоит отметить, что льготный период для растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией закончился 22 августа. С тех пор водителей, которые ввезли машины в Украину и нарушили срок пребывания таких авто в режиме транзита, начали штрафовать.

По информации Мининфраструктуры и МВД, сегодня в Украине до сих пор не растаможены от шестисот до восьмисот тысяч таких авто.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, докладывая по законопроекту, отметил, что это - последняя уступка для «евробляхеров».

«Президент принял решение, которым внес этот законопроект, и мы хотим сказать, что отсрочка применения штрафов до конца года и упрощенный порядок оформления автомобилей - это уже последнее решение, больше мы к нему возвращаться не будем», - заявил Гетманцев.

Снижение инфляции

Важной новостью уходящей недели стал отчет Государственной службы статистики о замедлении инфляции в августе в годовом выражении до 8,8 процента с 9,1 процента месяцем ранее. Согласно сообщению ведомства, в предыдущем месяце цены снизились по сравнению с июлем на 0,3 процента после снижения на 0,6 процента в июле к июню. С начала года, к декабрю 2018 года, потребительские цены выросли на 2,7 процента.

По данным Госстата, наибольший рост цен в августе в годовом выражении снова был зафиксирован на овощи, которые подорожали на 32,9 процента, железнодорожный пассажирский транспорт – на 25,8 процента, хлеб – на 20,4 процента, услуги канализации – на 19,7 процента, горячую воду и отопление – на 19,2 процента. Тогда как яйца, природный газ, обувь, топливо и масло, напротив, подешевели.

В Национальном банке отметили, что обнародованные данные Госстата приблизились к траектории официального прогноза, но все еще превышают его из-за отклонения в предыдущем месяце.

Уходящая неделя запомнилась еще несколькими значимыми для экономики страны событиями. Среди них - размещение «Укрзализныцей» еврооблигаций на сумму почти сто миллионов долларов по самой низкой за восемь лет ставки.

Согласно соответствующему соглашению, подписанному между «Укрзализныцей» и Европейским банком реконструкции и развития, семьдесят процентов из привлеченных средств будут направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры международных транспортных коридоров TEN-T.

Несомненно, это положительный сигнал как для участников рынка, так и для занявших выжидательную позицию в отношении Украины инвесторов. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за повышением кредитного рейтинга Украины повысило рейтинг «Укрзализныци» до положительного, подчеркнув, что финансово-хозяйственные показатели деятельности компании придают уверенность инвесторам в ее стабильности.

Кроме того, «Нафтогаз» сообщил о закачке достаточного количества газа в подземные хранилища для нормального прохождения зимы, что является позитивным сигналом для украинцев в преддверии холодов.

Еще один повод для оптимизма – снижение «Нафтогазом» цены на голубое топливо для населения в сентябре еще на 3,4 процента по сравнению с августом. В целом, с апреля этого года цена газа для населения и других групп потребителей снизилась почти на 28 процентов. В то же время, в компании предупредили, что с завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на данный ресурс, и возможен рост цен на него – как на европейском рынке, так и в Украине.

Украинский агропромышленный комплекс, который является одним из ведущих секторов национальной экономики, на уходящей неделе также порадовал новостями. Аграрии приступили к севу озимых зерновых под урожай 2020 года, засеяв 364 тысячи гектаров или пять процентов к прогнозу. В целом, аграрии уже намолотили более 39 миллионов тонн зерновых и приступили к уборке кукурузы. Согласно прогнозу Минагропрода, в 2019 году урожай может увеличиться на полтора процента по сравнению с предыдущим годом и составить более 71 миллиона тонн.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной событиями. Правительство может утвердить проект госбюджета на 2020 год, а парламент - начать его рассмотрение. Кроме того, миссия МВФ продолжит работу в Украине, а Госстат отчитается о росте экономики за второй квартал.

Александра Данько