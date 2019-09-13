Еврокомиссия хочет контролировать криптовалюты по-новому

Отмечается, что криптовалюты - это напоминание банкам и финансовым институтам о необходимости сократить стоимость и время проведения трансграничных транзакций.

Еврокомиссия (ЕК) начала разработку новых методов мониторинга и контроля криптовалют, внедрение которых предоставляет новые возможности, однако несет риски для финансовой стабильности.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Еврокомиссия сейчас изучает, насколько эти валюты вписываются в существующую регуляторную систему ЕС, нуждается ли Евросоюз в новых специальных мерах регулирования. Например, если говорить об электронной валюте Libra, мы направили специальный набор вопросов Facebook, чтобы лучше понимать, как эта валюта будет работать. У нас есть общее понимание о наличии озабоченности по поводу влияния электронных валют на финансовую стабильность. Эти риски необходимо понимать, чтобы сформировать консенсус о системе мониторинга криптовалют в ЕС", - заявил он.

Домбровскис также подчеркнул, что проект криптовалюты Libra - "это напоминание банкам и финансовым институтам о необходимости сократить стоимость и время проведения трансграничных транзакций". Он отметил, что Еврокомиссия совместно с ЕЦБ ведет работу над системой мгновенных банковских транзакций.

Перед неформальной встречей Еврогруппы в Хельсинки министр финансов Франции Брюно Ле Мэр озвучил предложение Парижа создать в ЕС собственную государственную цифровую валюту и отказаться от поддержки проекта Libra в Евросоюзе для защиты своего финансового суверенитета.

Facebook в июне объявила, что планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в следующем году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто как "отправить текстовое сообщение на телефон". Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по 10 миллионов долларов в создание консорциума, который будет управлять Libra. При этом ряд официальных представителей руководства разных стран, включая президента США Дональда Трампа, а также национальных банков выразили опасения, что такая форма финансовых операций может способствовать преступности.