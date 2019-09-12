Большая Зе-приватизация: как команда президента хочет взять непреодолимый барьер предшественников

Многие годы приватизация государственного имущества в Украине была для власти нерешаемой задачей. В каждом проекте государственного бюджета закладывались миллиарды гривень поступлений от продажи госпредприятий, но ни разу этот план так и не был доведен до конца. Даже принятие нового закона о приватизации в начале 2018 года ситуацию кардинально не изменило.

Теперь же о своем намерении провести «масштабную приватизацию» заявил новоизбранный президент Владимир Зеленский, выделив этот важный пункт среди приоритетных задач правительства и парламента на ближайшее время.

«Принять законопроект об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Срок – до 1 октября 2019 года… Правительству сформировать список стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации – конкретный список», - сухо определил задачи глава государства, тем самым, дав понять, что в ближайшее время страна получит новый перечень объектов, не подлежащих приватизации, а все остальное, как говорится, пойдет под нож.

Согласно озвученным планам, продажа государственных предприятий будет происходить по нескольким параллельным направлениям. Это – малая и большая приватизация, а также продажа активов, которые ранее считались особо важными для государства.

Продажа небольших госпредприятий, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень, уже запущена и приносит средства в казну. Но при этом Фонд государственного имущества неоднократно жаловался на министерства, которые не хотят расставаться со своими активами и выставлять их на продажу. Зеленский решил эту практику пресечь.

«Передать не менее 500 предприятий в Фонд госимущества Украины для малой приватизации через аукционную систему «Prozorro. Продажи». Срок – до 1 декабря 2019 года», – сказал он.

Тем временем, подготовка на продажу крупных государственных объектов, согласно планам президента, должна быть завершена до конца осени, а первый конкурс – проведен не позднее 1 апреля следующего года.

Меньше госсобственности – лучше для государства

Уверенности в том, что на этот раз масштабная приватизация все-таки произойдет, добавляет позиция премьер-министра Алексея Гончарука.

Еще пребывая в должности заместителя руководителя Офиса президента, Гончарук в интервью Bloomberg заявил, что команда Зеленского планирует провести большую приватизацию государственных банков, чтобы привлечь крупные иностранные финансовые группы в страну.

«Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы десять крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора – Национального банка – и наладить работу судебной системы», - сказал он.

После избрания главой правительства его риторика нисколько не изменилась. По его словам, «чем меньше государства в экономике, тем лучше», а также «у государства слишком много активов, чтобы ими эффективно распоряжаться».

«У государства должно остаться только то, что является стратегическим, что кроме функции зарабатывания денег еще и выполняет какую-то социальную функцию или является стратегически важным с точки зрения безопасности. Все остальное должно быть отдано частному эффективному собственнику, потому что в каждом случае, когда государственным или коммунальным имуществом бесхозяйственно распоряжается какой-то менеджер, мы рискуем иметь там коррупцию, и мы ее там всегда имеем», - заявил он во время одного из телеэфиров.

Премьер считает, что у государства в управлении должны остаться лишь объекты естественной монополии, которые не предполагают создание конкурентного рынка. При этом, он не против даже на такие предприятия заводить частный капитал «на какую-то миноритарную долю».

Во время неформальной встречи со СМИ Гончарук также озвучил идею того, что новый Кабмин вообще хочет «умыть руки» от управления государственными и коммунальными предприятиями, предварительно выведя их из зоны ответственности министерств. Премьер даже сообщил, что для управления этими активами планируется создать отдельный государственный холдинг.

«Это все абсолютно не нужно. Из-под Кабмина это все нужно забрать, политики вообще этим не должны заниматься. Это должен быть отдельный менеджмент, и мы предварительно имеем договоренность с сильным человеком, который возглавит процесс создания этого холдинга», - сказал он, не уточнив имя потенциального кандидата.

«Зеленая» Рада готова подставить плечо

Пока Кабмин выполняет свою долю президентских поручений, парламентская фракция «Слуга народа» уже зарегистрировала инициативу об отмене перечня не подлежащих приватизации предприятий, который был утвержден в далеком 1999 году.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, целью и задачами принятия законопроекта являются: «привлечение отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, рост ее производительности, создание новых эффективных рабочих мест, устранение неоднозначности норм законодательства в сфере приватизации государственного имущества из-за запрета приватизации как по отдельным критериям объектов государственной собственности, так и по перечням предприятий, не подлежащих приватизации без определения оснований запрета».

Скорость принятия решений в новой Раде, где верховодит фракция Зеленского «Слуга народа», свидетельствует о том, что в ближайшее время этот законопроект будет принят. Так же оперативно будет утвержден и новый стратегический перечень, подготовленный правительством.

Кроме этого, парламент уже принял закон о ликвидации Специальной временной комиссии по вопросам приватизации при Верховной Раде. Как отметил член Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, в последний раз эта комиссия собиралась в июле 2018 года, что ставит под сомнение эффективность этой комиссии и факт ее существования.

«Мы говорим не просто о ликвидации, мы говорим о более эффективных государственных органах. Предложение ликвидировать комиссию также подкреплено положениями законодательства Украины», - заявил он перед голосованием.

Если вспомнить слова премьера о создании специального холдинга, которому хотят передать вопросы управления госпредприятиями, то рано или поздно может встать вопрос о дальнейшей судьбе Фонда госимущества. Этот орган так часто был объектом нападок, что мало кто будет сожалеть, если вдруг новая власть решит и его ликвидировать.

Не все так просто

Как видим, новая власть достаточно серьезно настроена на завершение процесса приватизации в максимально сжатые сроки. И уже делает первые шаги.

Однако, многолетняя практика показывает, что на этом пути Зеленскому и его команде придется столкнуться как минимум с двумя важными проблемами.

Ни для кого не секрет, что ряд государственных предприятий являются участниками теневых схем, потому вряд ли коррупционеры без боя отдадут активы, которые на бумаге могут быть сколь угодно убыточными. Уже не первый год говорится о необходимости продать Одесский припортовый завод, компанию «Центрэнерго», «Сумыхимпром» или «Укрспирт», но, когда доходит до дела, процесс срывается. Один из их излюбленных сценариев затягивания процесса – блокировка большой приватизации в судах.

Нужно понимать и второй важный момент – украинские госпредприятия не являются инвестиционно привлекательными для крупного иностранного капитала. Многомиллионные задолженности, необходимость в модернизации, риски потерять инвестиции из-за банального рейдерства – не полный перечень проблем, который практически сводит к нулю возможность появления на украинском рынке именитых мировых игроков, готовых вложить средства в государственные активы.

Ряд экспертов опасаются, что спешка в приватизации может привести к тому, что Украина лишится потенциально конкурентоспособных высокотехнологичных предприятий, которые после покупки угробят недобросовестные «инвесторы», а проще говоря – конкуренты.

«Если это высокотехнологичное предприятие, то, что в первую очередь делает иностранный инвестор, – он закрывает конструкторское бюро. Если нет конструкторского бюро, то нет предприятия. Всё, точка, предприятия не существует. Документация вывозится в страну, которая это купила, и здесь начинают производить вместо высокотехнологичных вещей какие-то кастрюли с низкой добавленной стоимостью», - считает эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

При этом, эксперты ставят под сомнение тезис о неэффективности государства как менеджера госпредприятий. Повторяя эту мантру, первые лица государства зачастую упускают то, что каждым отдельным госпредприятием руководит конкретный человек, который туда назначается. Потому речь нужно вести, в первую очередь, о повышении эффективности отдельных менеджеров, а для этого необходимо, прежде всего, изменить систему управления государственными активами - ввести жесткую личную ответственность директоров предприятий за их деятельность. Но, видимо, нынешнее руководство государства не намерено тратить на это свое время и силы.

Тем не менее, окончательно ситуация прояснится с обнародованием списка стратегических предприятий от Кабмина, не подлежащих приватизации. Тогда же страна получит полное представление о том, несет ли приватизационная политика новой власти реальную перспективу развития отдельных отраслей экономики, или же Украина банально отдаст на заклание то, что не было вырезано на металлолом в предыдущие годы.

Дмитрий Шварц