Рада поддержала детенизацию в сфере торговли и услуг

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, докладывая по законопроекту №1073, сообщил, что принятие документа позволит прекратить выдачу поддельных чеков в магазинах Украины.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который направлен на детенизацию расчетов в сфере торговли и услуг путем внедрения механизма компенсации стоимости покупки покупателям, которые обнаружат нарушения порядка проведения расчетов, а также внедряет информационную систему в пределах электронного кабинета, с помощью которой может быть проверена подлинность полученного покупателем в пункте продажи товаров расчетного документа.

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, докладывая по законопроекту №1073, сообщил, что принятие документа позволит прекратить выдачу поддельных чеков в магазинах Украины.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается внести ряд изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми, в частности, предполагается внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 100 гривень и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Также, законопроект внедряет информационную систему в пределах электронного кабинета, с помощью которой может быть проверена подлинность полученного покупателем в пункте продажи товаров расчетного документа, оформлена жалоба на продавца товаров за нарушение порядка проведения расчетных операций и в режиме реального времени может быть отслежено движение такой жалобы через контролирующий орган.

Также, предполагается законодательное определение систем хранения, сбора и учета данных регистраторов расчетных операций (РРО) и возможность использования электронных копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков, представление которых является обязательным в качестве источников налоговой информации.

Кроме этого, законопроект предполагает введение двухуровневой системы проверок поданных покупателями (потребителями) письменных обращений или жалоб средствами портала проверки расчетных операций, а именно: на первом уровне проводится камеральная проверка представленного обращения; на втором уровне - в случае подтверждения продавцом факта продажи товаров (услуг) - назначается фактическая проверка соблюдения всех требований законодательства о применении РРО, оприходования товаров и учета их движения, соблюдения порядка ведения кассовых операций.

Также, законопроект расширяет перечень видов деятельности, осуществляемых субъектами упрощенной системы налогообложения, для которых применение РРО является обязательным.