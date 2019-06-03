ГБР расследует злоупотребления проверяющими Нацбанка
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно злоупотреблений работниками Национального банка служебным положением при осуществлении выездных проверок банков и проверок на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства.
Читайте такжеНБУ наказал "ПриватБанк" за финмониторинг
Как сообщается на сайте НБУ, регулятор не обладает фактами по поводу обвинений в отношении служащих Департамента финансового мониторинга и Департамента выездных проверок банков, поэтому не может их комментировать, однако готов всесторонне содействовать следствию и надеется на непредвзятое расследование.
В частности, в Нацбанке пообещали предоставить всю необходимую информацию и оперативно отреагировать в случае предоставления правоохранительными органами соответствующих доказательств противоправной деятельности сотрудников НБУ.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-апреле 2019 года применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к одиннадцати банкам.