ГБР расследует злоупотребления проверяющими Нацбанка

Регулятор не обладает фактами по поводу обвинений, однако готов всесторонне содействовать следствию.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно злоупотреблений работниками Национального банка служебным положением при осуществлении выездных проверок банков и проверок на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор не обладает фактами по поводу обвинений в отношении служащих Департамента финансового мониторинга и Департамента выездных проверок банков, поэтому не может их комментировать, однако готов всесторонне содействовать следствию и надеется на непредвзятое расследование.

В частности, в Нацбанке пообещали предоставить всю необходимую информацию и оперативно отреагировать в случае предоставления правоохранительными органами соответствующих доказательств противоправной деятельности сотрудников НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-апреле 2019 года применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к одиннадцати банкам.