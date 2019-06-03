цей матеріал доступний українською

ГБР расследует злоупотребления проверяющими Нацбанка

15:26, 03 июня 2019
Финансы
162 0
Иллюстрация / REUTERS

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно злоупотреблений работниками Национального банка служебным положением при осуществлении выездных проверок банков и проверок на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства.

Читайте такжеНБУ наказал "ПриватБанк" за финмониторинг

Как сообщается на сайте НБУ, регулятор не обладает фактами по поводу обвинений в отношении служащих Департамента финансового мониторинга и Департамента выездных проверок банков, поэтому не может их комментировать, однако готов всесторонне содействовать следствию и надеется на непредвзятое расследование.

В частности, в Нацбанке пообещали предоставить всю необходимую информацию и оперативно отреагировать в случае предоставления правоохранительными органами соответствующих доказательств противоправной деятельности сотрудников НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-апреле 2019 года применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к одиннадцати банкам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нацбанк#Нацбанк реестр аудит#ГБР