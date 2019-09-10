Финальный аккорд: какой будет новая программа МВФ для Украины

В ближайшее время в Киев прибудет миссия ключевого кредитора нашей страны - Международного валютного фонда. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал прекращение затянувшейся паузы в отношениях с кредитором и ожидает визит представителей Фонда в период с 10 по 24 сентября.

В украинском представительстве МВФ информацию о скором прибытии миссии пока не подтвердили, но и не опровергли, обещая информировать общественность дополнительно.

Меж тем, в Национальном банке также ожидают прибытия миссии уже на этой неделе, рассчитывая на обсуждение новой программы объемом в пять-десять миллиардов долларов с получением первых двух миллиардов до конца 2019 года.

Министр финансов Оксана Маркарова, в свою очередь, заявила о полной готовности правительства к приезду миссии. По ее словам, новая программа сотрудничества может стать последней в отношениях с Фондом.

«В предыдущие годы Украина всегда «обрывала» программы. Наша цель - сделать то, что удалось многим европейским странам – «выпуститься» из программы», - заявила чиновница, пояснив, что полное выполнение достигнутых соглашений позволит в дальнейшем обходиться без поддержки МВФ.

Памятуя, что за всю историю взаимоотношений с МВФ наша страна ни разу не доводила начатую программу до конца, а также безрезультатное завершение предыдущей миссии Фонда в мае текущего года, есть основания для сомнений в успешном завершении предстоящих переговоров. УНИАН опросил экспертов, сможет ли новоназначенное правительство Украины договориться с МВФ о новой программе, и какими будут ее условия.

Объемы – выше, условий – больше

Эксперты единогласны в том, что новая программа сотрудничества будет намного серьезнее предыдущей как в части объема и сроков реализации, так и в части условий получения поддержки Фонда.

В частности, старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик напомнил, что для сохранения финансовой стабильности в период пиковых выплат кредиторам в 2020 и 2021 годах понадобится четырнадцать и десять миллиардов долларов соответственно, потому считает целесообразной для нашей страны программу расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) сроком на три-четыре года.

«Исходя из потенциальной потребности Украины в привлечении внешнего финансирования в предстоящие годы, а также с учетом типичных объемов финансирования по программам такого вида, мы ожидаем, что будет обсуждаться сумма порядка шести-девяти миллиардов долларов США», - прогнозирует он.

Эксперт отметил, что типичный дизайн EFF-соглашений, в отличие от соглашений Stand-by, обычно содержит более широкий и глубокий перечень условий. Кроме того, новая программа наверняка унаследует невыполненные обязательства нашей страны по предыдущим программам.

Речь, прежде всего, о сохранении независимости НБУ и приверженности политике инфляционного таргетирования в условиях плавающего курсообразования гривни.

Кроме того, придется и дальше придерживаться консервативной фискальной политики. В том числе, принятие сбалансированного бюджета на 2020 год может стать предварительным условием для одобрения программы.

Также необходимо будет закрепить механизм автоматического регулирования цен на газ для домохозяйств и нужд отопления в зависимости от рыночных котировок.

Наверняка понадобится принятие Верховной Радой законов о «сплите» (перераспределении надзора на рынке финансовых услуг) и защите прав потребителей финансовых услуг.

Среди условий программы может быть закрепление успехов и продолжение медицинской реформы, в частности, в аспекте рационализации затрат на охрану здоровья.

Помимо этого, предстоит анбандлинг (разделение) НАК «Нафтогаз Украины» на две компании и сертификация оператора газотранспортной системы.

Также кредитор наверняка потребует прогресса в борьбе с коррупцией, включая возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение, полноценное и независимое функционирование антикоррупционных органов.

В перечне условий с высокой долей вероятности окажется завершение реформы корпоративного управления в государственных банках, обеспечение прогресса по возврату проблемных активов госбанков по результатам судебных процессов.

Также в рамках новой программы придется продемонстрировать прогресс в приватизации больших государственных предприятий, но при этом воздержаться от проведения налоговой амнистии и имплементации налога на выведенный капитал.

И само собой разумеется, что одним из условий программы станет запуск в Украине прозрачного рынка земли.

Ребрик прогнозирует, что переговоры станут непростыми, так же, как и достижение прогресса по некоторым из вышеуказанных требований.

«Тем не менее, с учетом формирования монобольшинства в парламенте и новой композиции правительства, оглашенного амбициозного плана структурных реформ, а также макроэкономической стабилизации в Украине, мы с большей степенью вероятности ожидаем заключения нового EFF-соглашения с МВФ до конца 2019 года с возможным предоставлением первого транша в начале 2020 года», - отметил эксперт.

Старые «хвосты»

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко считает, что договоренности с МВФ, скорее всего, не будут предусматривать ничего кардинально нового, поскольку Фонд традиционно интересуется несколькими основополагающими вещами – устойчивостью государственных финансов и прогрессом в борьбе с коррупцией.

С учетом этих приоритетов эксперт прогнозирует, что в новой программе сотрудничества с МВФ традиционно будет установлен «потолок» бюджетного дефицита, а также маркеры внедрения среднесрочного бюджетного планирования и пересмотра эффективности бюджетных расходов.

Кроме того, для обеспечения стабильности сектора государственных банков будут предусмотрены дальнейшие шаги по совершенствованию корпоративного управления в госбанках и «предохранители» по контролю над национализированным «ПриватБанком».

Помимо этого, эксперт ожидает переноса из предыдущих программ антикоррупционного фокуса, включая создание службы финансовых расследований, обеспечение независимости и институциональной способности антикоррупционных органов.

Как и предыдущий эксперт, Репко ожидает, что в периметр сделки с МВФ войдет рынок земли и так называемый сплит.

По ее словам, минимальный приемлемый срок действия новой программы составляет два года, поскольку именно в этот период пиковой долговой нагрузки потребуются валютные средства для пополнения резервов.

«Однако наиболее вероятно, что этот срок будет длиннее - до 2024 года. Сумма программы потенциально могла бы покрывать значительную долю прогнозного объема оттока валюты из-за погашения и обслуживания государственных долгов, то есть, пятнадцать-двадцать миллиардов долларов. Но руководство НБУ называет меньшую цифру – десять миллиардов долларов, очевидно, надеясь на приток валюты из других источников», - считает Репко.

Все будет МВФ

Несмотря на опыт прошлых лет, эксперты оптимистично оценивают планы правительства на этот раз довести программу сотрудничества с МВФ до победного конца.

«Кейс Украины может стать примером успешных преобразований благодаря программе МВФ. В то время, как, например, Аргентина, которая получила значительно больший пакет помощи, стоит на пороге очередного дефолта. Поэтому не только для Украины важно сотрудничество с Фондом, которое позволит ей сохранить симпатии иностранных инвесторов в ее ценные бумаги, но и для фонда - как успешный кейс сотрудничества», - полагает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

В то же время, быстрого эффекта от успешного завершения предстоящей программы эксперт не ожидает, так как помимо закрепления макрофинансовой стабильности Украине необходимо догнать западных соседей по уровню развития, для чего и этому, и последующим правительствам предстоит многолетняя работа над экономическим ростом.

Стоит отметить, что, вопреки напряженной ситуации на мировых рынках из-за угрозы надвигающейся рецессии, международные эксперты также настроены вполне оптимистично. На этой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Rating впервые за три года повысило суверенный рейтинг Украины до уровня «B» и улучшило прогноз со стабильного на позитивный.

В агентстве считают, что высокая вероятность продолжения сотрудничества нашей страны с МВФ облегчит доступ к официальному финансированию и рынку капитала для погашения крупных долговых выплат 2020-2021 годов, а также послужит якорем реформ для ускорения экономического роста.

Верит в успешное завершение переговоров и национальная валюта Украины, реагируя на новости о возобновлении переговоров с ключевым кредитором укреплением. Накануне визита миссии стоимость доллара на межбанковском валютном рынке опустилась ниже 25 гривень, или трехлетнего минимума.

Вопрос только в готовности к новой программе рядовых украинцев, в подавляющем большинстве ассоциирующих МВФ с непопулярными и болезненными реформами, приносящими ощутимый экономический эффект не сразу.

Ольга Гордиенко