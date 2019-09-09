ФОПы задолжали около 6 миллиардов гривень налогов

В 2017 году общая задолженность ФОП составляла 3,6 млрд грн, в 2018 – 4,1 млрд грн.

Долг физических лиц-предпринимателей (ФОПов) в Украине по налогам и сборам в текущем году вырос до 6 млрд грн с 4,1 млрд грн в 2018 году.

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Об этом сказано на сайте мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов OpenDataBot.

«Ежегодно сумма налогового долга ФОП растет в среднем на 700 млн грн. Так в 2017 году общая задолженность ФОП составляла 3,6 млрд грн, в 2018 – 4,1 млрд грн. Сейчас украинские предприниматели должны государству 6 млрд грн», - сказано в сообщении.

Одной из причин роста налогового долга ФОПов эксперты платформы называют отсутствие должного оповещения предпринимателей со стороны Фискальной службы (ГФС) относительно суммы долга путем открытия данных, а также отсутствие публикаций со стороны налоговой идентификаторов ФОП, в частности, такого как адрес регистрации, который бы позволил уведомить украинцев о наличии налогового долга.

«В реестре не указывается регистрационный адрес ФОП, в результате чего более 35 тысяч предпринимателей невозможно идентифицировать», - отмечают аналитики.

В сообщении отмечается, что в настоящее время единственная возможность проверить наличие или отсутствие налогового долга - через электронный кабинет налогоплательщика на сайте ГФС.

Как сообщал УНИАН, ранее OpenDataBot сообщал о том, что Государственная фискальная служба Украины (ГФС) публикует недостаточно информации для физических лиц-предпринимателей (ФОП) в Украине, в связи с чем 35 тысяч таких лиц не могут проверить наличие или отсутствие налоговой задолженности.