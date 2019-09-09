НБУ увеличил выкуп валюты на межбанке почти в 6 раз

На прошлой неделе регулятор не продавал валюту.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – со 2 по 6 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 114,5 миллиона долларов, что почти в 6 раз больше показателя неделей ранее.

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту, как и предыдущие четыре недели.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,093 миллиарда долларов, или в 13,5 раза.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в августе пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 миллионов долларов.