Баланс недели: президент огласил экономическую повестку, Нацбанк снизил учетную ставку, а Минфин заплатил миллиард по долгам

На уходящей неделе в украинских школах начался новый учебный год, а новоназначенный Кабинет министров приступил к работе. Круг задач нового правительства президент Украины Владимир Зеленский озвучил в ходе совещания с руководством Верховной Рады нового созыва, членами Кабмина и представителями правоохранительных органов в понедельник.

В частности, глава государства поручил правительству до 15 сентября, как это предусмотрено законодательством, подать на рассмотрение парламента проект государственного бюджета Украины на следующий год.

Уже к октябрю правительству предстоит разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, чтобы Рада к декабрю отменила мораторий на их продажу, положив конец многолетнему «земельному рабству».

Также до конца сентября президент ждет разработки, а до декабря – принятия законов для легализации в Украине игорного бизнеса и добычи янтаря.

До декабря Кабмин должен передать в Фонд государственного имущества не менее пятисот предприятий для последующей их продажи через электронную систему торгов Prozorro.

До конца года Зеленский ожидает четкий план реструктуризации акционерной компании «Укрзализныця» и «полной кадровой перезагрузки» ряда государственных структур.

Кроме того, депутаты в сжатые сроки должны принять ряд застрявших при прежнем составе парламента на несколько лет законов, включая законы о консолидации госрегулирования рынков финансовых услуг («сплит»), службе финансовых расследований и концессии, а также обновленный Трудовой кодекс.

В целом, по информации Рады, на рассмотрении депутатов уже три сотни законопроектов, 67 из которых определены президентом как безотлагательные.

В ходе совещания с главой государства новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук также назвал задачами своего Кабинета на ближайшее время подготовку к визиту миссии Международного валютного фонда, который должен состояться уже на следующей неделе, переговоры по транзиту газа и преодоление рейдерства.

До конца текущего месяца глава правительства пообещал предоставить список крупных национальных проектов для реализации, а весной 2020 года – провести полноценную налоговую реформу.

По его словам, следующий год станет годом тотальной «цифровизации» страны, после чего государственные услуги будут в полной мере доступны в смартфоне. В частности, госструктуры откажутся от бумажного документооборота.

Среди долгосрочных целей нового Кабмина - рост экономики в ближайшие пять лет минимум на 40 процентов за счет повышения продуктивности труда и привлечения иностранных инвестиций.

Эксперты оценивают прозвучавшую повестку новых украинских властей позитивно.

«Конечно, это все надо еще реализовать, но планы более чем радуют. И если это будет реализовано, то рост в пять процентов будет минимальным, от которого будет отталкиваться украинская экономика», - считает специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Кабмин «закрылся»

На уходящей неделе Кабинет министров провел первое заседание, удивив общественность новым форматом коммуникаций. Теперь заседания правительства, ранее проводимые в режиме прямой трансляции, будут происходить без участия прессы с оглашением принятых решений на последующем брифинге.

«Мы решили прекратить показуху. Ранее то, что мы наблюдали с вами в интернете, это представления, мы все это понимаем. Представлений больше не будет, но будет откровенное, честное общение с прессой и обществом», - пояснил принятое решение премьер Гончарук.

На первом заседании Кабмин ликвидировал управление Национальной полиции, которое занималось экономическими преступлениями, мотивируя это тем, что полицейские не должны вмешиваться в деятельность бизнеса.

Также правительство одобрило представление об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента.

Кроме того, в рамках противодействия рейдерству в сфере государственной регистрации Кабмин упростил процедуру обращения пострадавших в специальную комиссию при Министерстве юстиции.

Также правительство приняло решение об окончательном переходе на электронный документооборот между государственными органами с октября.

«Обмен документами будет происходить полностью в электронной форме. Это сократит время на доставку и обработку корреспонденции, которая будет приходить через цифровые сервисы, а не доставляться курьерами», - прокомментировал решение министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, анонсируя завершение полной диджитализации государственного документооборота за ближайшие год - два.

Снижение ключевой ставки

Среди пожеланий президента Зеленского был призыв к правительству совместно с Национальным банком создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок для повышения доступности кредитов для украинцев.

Так совпало, что как раз на уходящей неделе Нацбанк проводил плановое заседание правления по монетарным вопросам, на котором принял решение снизить учетную ставку до 16,5 процента годовых. Ставка сокращается второй раз подряд - после предыдущего снижения в июле.

Кроме того, в НБУ заявили о наличии возможности для быстрого снижения учетной ставки при условии ускорения реализации структурных реформ. В то же время, реализация инфляционных рисков может замедлить этот процесс.

Комментируя реалистичность заявления премьера относительно снижения кредитных ставок в Украине до 12% годовых, глава НБУ Яков Смолий назвал это вполне выполнимой задачей.

«Это абсолютно реальные цифры по стоимости ресурсов. Если мы задекларировали учетную ставку на уровне восемь процентов. И маржу, в которую закладывают банки свои риски, можно сократить до трех-четырех процентов, то мы получим чисто математическим действием двенадцать», - сказал он.

В то же время, глава НБУ подчеркнул, что одного снижения учетной ставки для удешевления кредитов будет недостаточно, и требуется имплементация принятого закона о защите прав кредиторов, судебная реформа.

Крупнейшие долговые выплаты

На уходящей неделе Министерство финансов провело погашение крупнейшего долгового платежа текущего года в объеме свыше миллиарда долларов, погасив серию евробондов 2015 года выпуска и начисленные проценты.

Текущий год является пиковым по объему долговых платежей в пользу наших внешних кредиторов, который в целом составит порядка шести миллиардов долларов. Следующий крупный долговой платеж предстоит в октябре - погашение валютных облигаций внутреннего госзайма на полмиллиона долларов.

По оценкам Национального банка, крупные долговые выплаты не оказали негативного влияния на валютный рынок, поскольку были ожидаемы и заложены в макроэкономические прогнозы.

На валютном рынке, действительно, все спокойно. В течение недели резких колебаний курса не произошло, котировки гривни находились в пределах 25,15-25,30 гривен за доллар.

Помимо крупнейшего платежа по бондам, на минувшей неделе Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году, заплатив в общей сложности 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

Эту программу, так же, как и последовавшую за ней программу расширенного финансирования 2015 года, наша страна не довела до конца. Скорее всего, такая же участь ожидает текущую программу stand-by 2018 года, поскольку на следующей неделе в Киеве ожидается миссия МВФ для обсуждения новой программы.

Как заявила министр финансов Оксана Маркарова, Украина готова к приезду миссии и на этот раз планирует довести до конца предстоящую программу, которая может стать последней. Далее в правительстве настроены обходиться без поддержки кредитора.

Таким образом, следующая неделя обещает быть не менее интересной. Помимо ожидаемого приезда миссии МВФ, обновленный парламент приступит к рассмотрению важных экономических законов, а Государственная служба статистики обнародует данные о динамике потребительских цен. Не переключайтесь…

Ольга Гордиенко