Что будет с экономикой и ценами в Украине: в Нацбанке назвали риски

Регулятор констатирует ослабление инфляционных рисков с началом работы новой Рады и правительства.

Национальный банк Украины констатирует ослабление внутренних политических рисков для снижения инфляции к цели с началом работы Верховной Рады нового созыва и формированием нового правительства.

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Как говорится в материалах НБУ, это открывает возможность для активизации переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества.

В то же время, как отметил регулятор, сохраняются угрозы для финансовой стабильности, связанные с ходом судебных процессов по решениям государства, направленным на оздоровление банковского сектора.

Также сохраняются риски внешнего происхождения, включая возможное прекращение транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года, усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, эскалацию военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Также Национальный банк Украины видит возможности для быстрого снижения учетной ставки при условии ускорения реализации структурных реформ.

Как говорится в материалах НБУ, в дальнейшем цикл смягчения монетарной политики продолжится при условии устойчивого снижения инфляции к цели 5%.

«Темп снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будет зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения», - говорится в документе.

В то же время, в случае реализации инфляционных рисков, в частности, давления со стороны спроса, процесс снижения ставки будет более постепенным.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 6 сентября снижает учетную ставку до 16,5% годовых после ее снижения в июле до 17% годовых.