Google оштрафовали на рекордную сумму за сбор данных о детях на Youtube

YouTube использовал собранные данные о детях для демонстрации им таргетированной рекламы.

Интернет-гигант Google выплатит штраф в размере 170 миллионов долларов за сбор информации о несовершеннолетних без согласия их родителей.

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Об этом сообщает DW, ссылаясь на сайт Федеральной торговой комиссии США.

По данным ведомства, сервис видеохостинга YouTube, принадлежащего Google, использовал собранные данные о детях для демонстрации им таргетированной рекламы.

Комиссия обвинила Google в нарушении норм, запрещающих сбор информации о детях в возрасте до 13 лет без согласия их родителей.

"Нарушению закона со стороны YouTube нет никакого оправдания", - цитирует агентство dpa заявление главі Федеральной торговой комиссии США Джо Саймонса.

Отмечается, что штраф, который должен оплатить Google, стал крупнейшим за всю историю применения таких санкций за нарушение запретов на сбор информации о детях.

Кроме того, того стороны договорились, что Google и YouTube будут отчитываться о том, как они собирают данные, а также создадут систему, которая позволит идентифицировать детский контент.

Представители YouTube заявили, что сервис изменит свои подходы к сбору данных пользователей, особенно в отношении детей.

Ранее сообщалось, что крупнейшая социальная сеть мира Facebook оказалась в эпицентре громкого скандала. В интернете опубликовали базу данных с почти 420 миллионами номеров телефонов пользователей.