цей матеріал доступний українською

Кабмин оставил заместителей министра финансов из предыдущего состава правительства

17:21, 04 сентября 2019
Финансы
121 0
Кабмин оставил заместителей министра финансов / фото УНИАН

Читайте такжеУкраина готова к приезду миссии МВФ - министр финансов

Об этом после заседания правительства сообщил сам премьер.

"Мы доверяем этой команде и намерены с ней сотрудничать", - сказал Гончарук.

Справка УНИАН. Заместителем министра финансов по вопросам Европейской интеграции в прошлом составе Кабмина был Юрий Гелетий. Он с октября 2015 года возглавлял Департамент финансовой политики Минфина, в июле 2018 года Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов, а в декабре – перевел на должность замминистра финансов по вопросам европейской интеграции.

Также должности замминистров занимали Юрий Джигир и Василий Шкураков, назначенные соответственно в июле и декабре 2018 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Минфин#Кабмин