Фонд гарантирования ликвидировал "АвтоКразБанк"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "АвтоКразБанка", начатую в сентябре 2014 года.
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Как сообщается на сайте фонда, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций внесена запись о госрегистрации ликвидации банка как юридического лица.
Также сообщается, что в связи с завершением ликвидации банка непогашенные требования его кредиторов из-за недостаточности имущества считаются погашенными, а полномочия фонда как ликвидатора банка прекращаются.
Справка УНИАН. "АвтоКразБанк" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. Владельцами финучреждения являлись предприниматели из Донецка Сергей Пахальчук, Андрей Лизогуб и Андрей Некрилов. Фонд гарантирования начал ликвидацию "АвтоКразБанка" в сентябре 2014 года на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации.