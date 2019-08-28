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На мировом рынке появились контрафактные золотые слитки

16:52, 28 августа 2019
Финансы
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На мировом рынке за последние три года, пока растут цены на золото, появились контрафактные слитки на сумму не менее 50 миллионов долларов.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителей банков, перерабатывающих предприятий и других предприятий.

"Слитки продаются под видом изделий известных золотоперерабатывающих компаний", - говорится в сообщении.

По словам источников, обнаружены слитки золота высокого качества отмечены фиктивными штампами крупнейших швейцарских компаний по переработке этого металла.

Уже найдено около 1 тысячи килограммовых слитков контрафактного золота. Однако это относительно небольшое количество, учитывая, что заводы производят 2-2,5 миллиона таких изделий в год. Однако качество контрафактной продукции очень высокая, за что еще не одна тысяча подделок, которые не смогли распознать, может быть в обращении.

Речь идет не о поддельном золоте с примесью более дешевых металлов, а именно о контрафактную продукцию: в этом случае драгоценный металл имеет очень высокое качество. Такие слитки с фиктивными штампами известных заводов производят для отмывания нелегально приобретенных доходов и незаконной торговли золотом.

"Поддельные слитки произведены очень профессионально ...Гораздо больше все еще находятся в обращении", - заявил глава швейцарского завода Valcambi Майкл Мезарик.

Источники не имеют точной информации о происхождении слитков, однако считают, что они могут походить из Китая – крупнейшего мирового производителя и импортера золота. Представители Шанхайской бирже золота, регулирующего рынок этого металла в Китае, заявили, что у них нет сведений о возможном производстве контрафакта в КНР или его транспортировки, и отметили, что вся продукция проходит тщательную проверку.

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Теги: #золото