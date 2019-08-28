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Кабмин передает преемникам стабильную и сильную экономику - Кубив

15:53, 28 августа 2019
Финансы
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Кубив отметил, что сейчас украинская экономика растет по 4,6% в квартал / фото УНИАН

Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом передает своим преемникам стабильную и сильную экономику.

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Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на брифинге, посвященном итогам работы его министерства в 2016-2019 годах.

"Мы передаем стабильную и сильную экономику. Стабилизация экономики и совокупный рост ВВП составил 8,4%. Для сравнения, когда мы пришли, в первом квартале 2016 года рост экономики составлял 0,1%, а в конце второго квартала (2019 года - УНИАН) - 4,6%", - сказал он.

Также Кубив подготовил своему преемнику на посту министра три документа - переходную книгу с анализом экономических реформ, которые проходят в Украине, среднесрочный план действий и отчет о работе министерства в 2018 году.

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Теги: #ВВП страны#ВВП Украины#экономика Украины