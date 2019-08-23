Президент Всемирного банка встретился с руководством НБУ: о чем говорили

Участники встречи обсудили перспективы дальнейшего укрепления украинского финсектора.

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе своего визита в Киев встретился с главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его первым заместителем Екатериной Рожковой.

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Как сообщила пресс-служба НБУ, также на встрече присутствовали вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер и директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По информации НБУ, в течение встречи ее участники обсудили перспективы дальнейшего укрепления украинского финансового сектора, уделив особое внимание вопросам роста объемов кредитования частного сектора и снижения доли неработающих кредитов.

Отмечается, что глава НБУ поблагодарил представителей Всемирного банка за плодотворное сотрудничество, а представители ВБ, в свою очередь, выразили настрой на дальнейшее сотрудничество с украинским регулятором.

В НБУ напомнили, что Всемирный банк поддерживает в Украине проекты по реформированию финансового сектора, усилению банковского надзора, укреплению надзорных функций НБУ и корпоративного управления государственными банками, урегулированию проблемных кредитов.

Как сообщал УНИАН, президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс прибыл в Киев 22 августа с двухдневным визитом. Это его первый визит в Украину после назначения на пост в апреле текущего года. Встреча Малпасса с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсирована на пятницу, 23 августа.

Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Во Всемирный банк Украина вступила в 1992 году (одновременно со вступлением в Международный валютный фонд) и является членом всех его структур.

С мая 2014 года Группа Всемирного банка предоставила Украине 5,5 млрд долл. США, а также гарантию оплаты газа в размере 500 млн долл. и финансовую гарантию на 750 млн долл., под которую наша страна привлекла средства на внешнем рынке.