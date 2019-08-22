Совет по финстабильности назвал ключевой риск для Украины

Продолжение сотрудничества с Фондом является залогом продолжения структурных реформ и рефинансирования внешнего долга по более низким ставкам, считают в Совете.

Совет по финансовой стабильности при участии руководства регуляторов финансового рынка считает ключевым риском для Украины паузу в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

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Как говорится в годовом отчете о деятельности совета за период с августа 2018 по июль 2019 года, члены совета неоднократно подчеркивали необходимость продолжения активного сотрудничества с МВФ, которое является залогом продолжения структурных реформ и рефинансирования внешнего долга по более низким ставкам.

Отмечается, что в фокусе внимания совета были и другие проблемные вопросы, включая урегулирование проблемной задолженности государственных банков, предупреждение потенциальных негативных последствий неблагоприятного развития событий вокруг «ПриватБанка», улучшение финсостояния Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Для решения этих проблем в отчетном году совет утвердил рекомендации о работе банков госсектора с неработающими кредитами, обсудил возможные пути урегулирования задолженности госмонополий перед госбанками и признал необходимость формирования среднесрочной стратегии для госмонополий.

Также совет поддержал необходимость дальнейших изменений в системе гарантирования вкладов.

Кроме того, в апреле состоялось внеочередное заседание совета, посвященное последствиям судебных процессов вокруг «ПриватБанка».

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ в мае работала в Украине с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

По итогам миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.