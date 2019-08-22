Нацбанк вместе с Минфином начинают переговоры с МВФ

Прогноз НБУ предполагает получение в этом году двух миллиардов долларов по новой программе.

Национальный банк Украины вместе с Министерством финансов начинают переговоры с Международным валютным фондом относительно дальнейшего сотрудничества на техническом уровне. Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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«Идет переписка. Разумеется, речь пока не идет о подписании документов, но диалог продолжается. Мы ожидаем приезда представителей МВФ в Украину, когда будет сформировано новое правительство, то есть это должно быть уже скоро», - сказал Чурий.

По его словам, новая программа с МВФ, скорее всего, будет включать невыполненные условия предыдущей программы, включая законы о «сплит» (перераспределение функций надзора за рынком небанковских финансовых услуг) и защите прав потребителей финансовых услуг, а также возобновление ответственности за незаконное обогащение.

Что касается повышения внутренних цен на газ, то Чурий пояснил, что МВФ требует не установления конкретной цены, а ее соответствия рынку.

«Наш прогноз предполагает получение в этом году двух миллиардов долларов по новой программе с МВФ. И в следующем году тоже», - добавил замглавы НБУ.

В то же время, он отметил, что для инвесторов принципиальна не сумма получаемой поддержки от МВФ, а факт наличия программы.

Кроме того, Чурий напомнил, что в комплексе с новой программой МВФ Украина сможет получать финансирование от других международных финансовых организаций.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ в мае работала в Украине с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

По итогам миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.

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