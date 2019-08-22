Аналитик дал прогноз, какой курс доллара ждет украинцев в ближайшее время

В ближайшие шесть-семь дней возможна ревальвация до 25 грн.

В Украине до 27 августа доллар может опуститься до отметки в 25 грн/долл. При этом справочный курс валюты по состоянию на 21 августа составляет 25,2 грн/долл.

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Такой прогноз озвучил аналитик Егор Комов, передает "Обозреватель".

"Сейчас гривня стабилизировалась около существующих отметок и продержится на таком уровне еще несколько дней. По нашим оценкам, в ближайшие шесть-семь дней возможна ревальвация до 25 грн", – отмечает аналитик.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,12/25,15 грн/долл., что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.