Гривня «отвоевала» в доллара 3 копейки

Котировки гривни к евро остались на уровне закрытия предыдущих торгов.

В среду, 21 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,12/25,15 грн/долл., что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,88/27,91 грн/евро, или на уровне закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 21 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,20 грн/долл., к евро – на уровне 27,99 грн/евро.