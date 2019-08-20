Нефедов обещает бизнесу равные правила игры, без каких-либо преференций

Глава Таможенной службы обозначил три ключевых приоритета в работе на следующий год - почтовые и автомобильные перевозки на западной границе и контейнерные перевозки в портах.

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов пообещал бизнесу создать равные правила в таможенной сфере, но взамен не просить преференций.

«Я обещаю вам равные правила игры, но и вы тогда не просите для себя каких-то преференций или льгот и не объясняйте мне, что без этого ваш бизнес не сможет работать», - сказал Нефедов, обращаясь к предпринимателям в ходе встречи в Торгово-промышленной палате Украины.

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Он также сообщил о трех ключевых приоритетах в своей работе на следующий год, на которых он намерен сфокусироваться, в частности, на почтовых перевозках, автомобильных перевозках на западной границе и контейнерных перевозках в портах.

"Приоритетными для меня на следующий год будут три канала работы: почтовые перевозки, автоперевозки на западной границе и контейнерные перевозки в портах. Понимаю, что есть и другие проблемы, но это то, что будет в фокусе, и хорошо, чтобы нам на эти три истории хватило ресурсов", - добавил глава Таможенной службы.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов попросил писать ему лично в социальную сеть Facebook о любых случаях вымогательства, скрытом бизнесе таможенников и других нарушениях в работе таможенного ведомства.

Также Нефедов призвал сотрудников таможни работать по новым прозрачным правилам и в случае оказания на них давления сообщать лично ему об этих фактах.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.