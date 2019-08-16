Нацбанк выдал лицензию еще одной финкомпании

В НБУ отметили, что данная компания стала 65-м обладателем соответствующей лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Национальный банк Украины выдал лицензию небанковскому финансовому учреждению – компании "Є Гроші". Читайте такжеНацбанк применил санкции к пяти сетям обменников Как сообщила пресс-служба НБУ, компания "Є Гроші" получила лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. В НБУ отметили, что данная компания стала 65-м обладателем соответствующей лицензии. Как сообщал УНИАН, ранее НБУ выдал лицензии компании "Либерти Финанс" - на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, компании "Обменочка" - на проведение валютных операций, а также отозвал валютную лицензию у финансовой компании "Артем" в связи с признанием ее структуры собственности непрозрачной.

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