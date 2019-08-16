Курс валют от НБУ: доллар снова подорожал, а евро подешевел
09:44, 16 августа 2019Финансы
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Официальный курс НБУ на 16 августа: 100 USD – 2532.1651 грн; 100 EUR – 2823.3641 грн.
Иллюстрация / REUTERS
Национальный банк Украины установил курс валют на пятницу, 16 августа.
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Согласно данным на сайте НБУ, Доллар вырос на 7 копеек по отношению к национальной валюте, а евро подешевел чуть больше, чем на одну копейку.
Нацбанк на 16 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2532.1651 (15 августа – 2524.9317)
100 EUR – 2823.3641 (15 августа – 2824.8936)
Как сообщал УНИАН, Минфин направил запрос в НБУ относительно возможных уточнений прогноза курса на 2020-2022 годы.
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