Работающие банки Украины почти удвоили прибыль

В январе-мае финучреждения получили больше прибыли, чем за весь прошлый год.

Работающие банки Украины в январе-мае получили 23,4 миллиарда гривень прибыли, что почти вдвое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, прибыль банков за 5 месяцев превышает показатель за весь прошлый год.

Доходы банков за указанный период выросли на 26% - до 99 миллиардов гривень, расходы - на 15%, до 75,4 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ожидает роста прибыли банковской системы по итогам текущего года после исторического максимума в 2018 году, когда работающие банки получили 21,7 миллиарда гривень чистой прибыли.

Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы. Так, 2017 год система завершила с убытком 26,5 миллиарда гривень, 2016 год - 159,4 миллиарда гривень, 2015 год - 66,6 миллиарда гривень, 2014 год - 52,7 миллиарда гривень.