Курс китайского юаня обновил 11-летний минимум

Это обусловлено повышением США импортных пошлин в отношении Китая, долей КНР в международном платежном балансе, а также пессимистичными настроениями вокруг юаня.

Народный банк Китая (центробанк) понизил в среду курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 313 базисных пунктов, до 6,9996 юаня за 1 доллар.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 15 мая 2008 года. Центробанк понижает курс юаня к американской валюте уже пятый рабочий день подряд", - говорится в сообщении.

По мнению члена Академии общественных наук Китая Юй Юндина, нынешнее понижение курса юаня к доллару вызвано не манипуляциями регулятора, а заявлением американских властей о введении дополнительных таможенных пошлин на китайские товары. "В большей степени это обусловлено повышением США импортных пошлин в отношении Китая, долей КНР в международном платежном балансе, а также пессимистичными настроениями вокруг юаня", - приводит его слова портал "Чжунго вайхуэйван".

Аналогичной точки зрения придерживается аналитик банка China Minsheng Bank Вэнь Бинь.

"В связи со снижением темпов роста мировой экономики, сокращением процентных ставок многими центробанками и усилением торговых трений на международном финансовом рынке наблюдаются значительные колебания. По этой причине обменный курс юаня также претерпевает значительные колебания в связи с ситуацией на рынке и настроениями его участников", - указал он.

Как сообщалось в пресс-релизе федерального казначейства США, ведомство причислило Китай к валютным манипуляторам. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения созданных Китаем нечестных преимуществ.

ЦБ КНР во вторник в своем заявлении сообщил, что решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%.