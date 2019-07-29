Нацбанк нарастил покупку валюты на межбанке в 6,5 раза
10:18, 29 июля 2019Финансы
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На прошлой неделе регулятор приобрел 261 миллион долларов и не продавал валюту.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на прошлой неделе купил на межбанковском валютном рынке 261,2 миллиона долларов, что в 6,5 раза больше показателя неделей ранее.
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Согласно данным на сайте НБУ, с начала месяца регулятор приобрел на межбанке 760,9 миллиона долларов и не продавал валюту.
С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,168 миллиарда долларов, или в 10 раз.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июне пополнил международные резервы Украины с помощью покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 322,3 миллиона долларов.
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