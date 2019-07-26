Нацбанк с понедельника начнет продажу наборов разменных монет

Набор состоит из семи бумажных роликов монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Национальный банк Украины с 29 июля начнет продажу наборов разменных монет, находящихся в обращении.

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Как сообщается на сайте НБУ, набор состоит из семи бумажных роликов монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

В каждом ролике по 50 монет, которые упакованы в термоусадочную пленку с бумажной этикеткой. Набор укомплектован монетами прошлых годов выпуска.

Ориентировочная цена набора – 276 гривень.

Реализация наборов будет осуществляться по предварительным заказам через систему "Оnline заказ".

Также можно будет приобрести набор у банков-дистрибьюторов: "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Радабанк".

Справка УНИАН. В настоящее время в Украине в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 и 2 гривни.

Национальный банк с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень, а также до конца года выпустит в оборот монеты номиналом 5 гривень, а в следующем году - 10 гривень.