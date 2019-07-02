В НБУ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего

Фальшивомонетчики предпочитают подделывать 500, 100, 200 и 50 гривень.

Фальшивомонетчики предпочитают подделывать гривневые банкноты номиналами 500, 100, 200 и 50 гривень старого образца, в то время как подделки купюр нового образца практически не встречаются.

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Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко в интервью УНИАН, отвечая на вопрос о наиболее популярных номиналах банкнот среди фальшивомонетчиков.

«Банкноты номиналом 500, 100, 200 и 50 гривень - если в порядке убывания популярности. Но общее количество поддельных гривневых банкнот незначительное - 2,5 штуки на один миллион настоящих по итогам 2018 года. И динамика положительная - в 2017 году было 3,6 подделки на миллион настоящих», - сказал Зайвенко.

Он отметил, что подделываются главным образом старые банкноты, поскольку новые более защищены от подделки, потому есть лишь незначительные случаи грубой имитации, которую можно отличить невооруженным глазом.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень.

В настоящее время в обороте находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

В последний раз НБУ вводил новый номинал - банкноту номиналом 500 гривень - в 2006 году.

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