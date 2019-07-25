НБУ назвал самые популярные в Украине системы перевода денег (инфографика)

Наибольший объем переводов в пределах Украины - почти 68,2% - приходится на системы перевода средств Forpost («Новая почта») и почтовый перевод «Укрпочты».

Объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 33,5% - до 93,280 млрд грн, что эквивалентно 3,465 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, наибольший объем переводов в пределах Украины - почти 68,2% - приходится на системы перевода средств Forpost («Новая почта») и почтовый перевод «Укрпочты».

Отмечается, что в Украину с начала года через системы переводов поступило больше всего средств из США и Италии.

Также сообщается, что по объемам трансграничных переводов лидерство сохраняют системы перевода средств, созданные резидентами США - Western Union, MoneyGram, RIA. На них приходится 92% переводов в Украину и 97% - из Украины.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка Украины, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил 10,888 млрд долл., что на 17,5% выше показателя за предыдущий год.