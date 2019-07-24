Украинцы получили дополнительные возможности для перевода денег из Греции

Переводы Smart Pay из Греции в Украину можно отправлять в евро.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» включил в состав участников своей международной платежной системы PrivatMoney греческую компанию Smart Pay Services S.A.

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Как сообщила пресс-служба банка, платежная организация лицензирована Банком Греции, имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере денежных переводов и обслуживает 238 пунктов приема денежных переводов в Греции.

Переводы Smart Pay из Греции в Украину можно отправлять в евро. В Украине переводы можно получить или отправить в веб- и мобильном приложении Приват24, терминале самообслуживания, отделениях и банкоматах «ПриватБанка», а также позвонив по номеру сервисного центра 3700.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.