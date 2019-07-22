Нацбанк с начала июля купил на межбанке $500 миллионов

В этот период регулятор не продавал валюту.

Национальный банк Украины за три недели июля пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 499,7 млн долл.

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Согласно данным на сайте НБУ, в первую неделю июня Нацбанк купил 321,2 млн долл., во вторую – 138,5 млн долл., в третью – 40 млн долл.

Отмечается, что в этот период регулятор не продавал валюту.

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 1,907 млрд долл., или в 9 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июне пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 322,3 млн долл.